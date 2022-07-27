Москва, , 16:17 — REGNUM О вызове в МИД России временной поверенной в делах Латвии Атации Рутки сообщили 27 июля в российском внешнеполитическом ведомстве. Ей выражен официальный протест.

Здание МИД России Борковский Алексей Васильевич

Латвийский дипломат вызвана из-за политики республики в отношении граждан России, а именно из-за давления латвийской полиции на прибывающих из России.

Поводом к протесту стал отказ таможни Латвии пропустить в республику главу Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса. От него потребовали поставить подпись под бумагой, в которой осуждается спецоперация ВС РФ на Украине.

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