Москва, , 18:17 — REGNUM Вашингтон будет пытаться вынудить Пекин ограничить закупку российской нефти. Об этом 27 июля корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов, комментируя законопроект о санкциях в отношении Китая за приобретение нефти в России, который внес в американский Конгресс сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению экономиста, США таким образом пытаются начать торг с Китаем, темой которого будет снижение объёма закупок российской нефти. При этом он призвал учитывать, что отношения этих двух стран достаточно сложные. Степень взаимной зависимости США и Китая достаточно велика.

«Полностью обойтись друг без друга США с Китаем не смогут. Они друг от друга зависят и вынуждены учитывать интересы друг друга, учитывать компромиссы. Поэтому весьма вероятно, что риторика в этом законопроекте, это попытка подтолкнуть китайцев к очередному витку американо-китайского диалога. Мне кажется это наиболее реалистичным вариантом», — сказал Хестанов.

Читайте ранее в этом сюжете: Страны G7 к зиме установят потолок цен на нефть из России