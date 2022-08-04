Берлин, , 09:40 — REGNUM Подтверждение возможности прохождения турбиной для газопровода «Северный поток» таможенного контроля предоставили российской компании «Газпром» власти ФРГ. Об этом 3 августа сообщило издание «Коммерсант » со ссылкой на источники.

Газовая турбина

В публикации отмечается, что немецкая компания «Siemens Energy» направила Газпрому новую партию документов, которую российская компания запросила для гарантии надёжности поставок турбин для указанного газопровода.

Также источник, знакомый с ситуацией, указал, что Газпромом, по его словам, было получено решение Федерального ведомства экономики и экспортного контроля ФРГ (BAFA) по поводу возможности экспорта турбины Siemens Energy в Россию из Германии.

Кроме того, добавляется, что ведомство ФРГ уточнило, что турбина якобы не попадает под действие антироссийских санкций и потому не нужно отдельное разрешение на её транспортировку. Однако, ввиду того, что ранее Газпром запросил гарантию для прохождения агрегатом таможни, BAFA было выдано временное решение, которое можно предъявить при прохождении контроля на таможне до 26 июля 2023 года.

Как передавало ИА REGNUM, ранее немецкая телекомпания ARD сообщила, что германским властям становится совсем тревожно: растущие цены на газ и продовольствие могут привести осенью к социальным волнениям.