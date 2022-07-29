Белград, , 00:53 — REGNUM Сербия будет находиться в режиме необъявленного чрезвычайного положения в предстоящие восемь месяцев, заявил сербский президент Александр Вучич в интервью телеканалу Pink.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

По его мнению, сложившаяся в стране ситуация является самой тяжелой за десятилетие. Сербский лидер отметил, что из-за жары в республике прекратилась выработка электроэнергии с использованием гидроресурсов.

При этом цена на энергоносители растет и правительству все тяжелее справляться с ситуацией, поскольку дешевый российский газ покрывает только 62% потребностей Сербии. Вместе с тем он добавил, что власти республики не намерены официально вводить чрезвычайное положение.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня Александр Вучич заявил, что в ноябре Сербия вынуждена будет отказаться от импорта российской нефти из-за действия санкций ЕС.

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