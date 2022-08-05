Москва, , 07:58 — REGNUM На фоне специальной военной операции на Украине в Совфеде объяснили, что дает России основание рассматривать американцев, британцев и прочих иностранных лиц, воюющих против российских войск, в качестве наемников.

Константин Косачёв Council.gov.ru

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Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв обратил внимание на то, что Великобритания включила в свои санкционные списки своего же подданного — английского журналиста Грэма Филлипса. Поводом для этого решения стало то, что в одном из сюжетов журналист употребил в отношении ещё одного британского подданного, участвовавшего в боях в Мариуполе и попавшего в плен к ополченцам Донбасса, термин «наемник» (mercenary), а не «военнопленный» (prisoner of war).

Таким образом, подтверждается взятый курс коллективного Запада на подмену конвенционных понятий «наемник» и «военнопленный», указал Косачёв.

«Комбатант» — это специальный юридический статус лиц, которым в международном гуманитарном праве обладают непосредственные участники боевых действий в составе вооруженных сил одной из сторон международного вооруженного конфликта, пояснил сенатор.

В случае попадания в плен на комбатантов должен распространяться правовой статус военнопленных согласно положениям Женевской конвенции от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными. Следовательно, в отношении таких лиц исключается преследование, а государство обязано обращаться с ними как военнопленными, указал он.

«Неправомерность англосаксонского подхода очевидна», — констатировал сенатор в телеграм-канале.

Во-первых, и британцы, и американцы не являются участниками боевых действий и не являются военнослужащими ВСУ. Это граждане третьей страны, которые вообще не должны находиться в зоне проведения Россией специальной военной операции, рассуждает парламентарий.

Во-вторых, в международном гуманитарном праве существует другой, более подходящий термин, объясняющий, как следует относиться к американцам, британцам и всем остальным иностранным лицам в зоне боевых действий — это иностранные наёмники, указал сенатор.

В соответствии со статьей 47 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов 1977 г., наемник не имеет права на статус комбатанта или военнопленного.

Косачёв напомнил, что наемник — это любое лицо, которое специально завербовано на месте или за границей для того, чтобы сражаться в вооруженном конфликте; фактически принимает непосредственное участие в военных действиях; принимает участие в военных действиях, руководствуясь, главным образом, желанием получить личную выгоду, и которому в действительности обещано материальное вознаграждение; не является ни гражданином стороны, находящейся в конфликте, ни лицом, постоянно проживающим на территории, контролируемой стороной, находящейся в конфликте; не входит в личный состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте; не послано государством, которое не является стороной, находящейся в конфликте, для выполнения официальных обязанностей в качестве лица, входящего в состав его вооруженных сил.

Наконец, в международном праве установлен запрет на иностранное наёмничество, в том числе Международной конвенцией о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников (Принята резолюций 44/34 Генеральной Ассамблеи ООН от 4 декабря 1989 года), подчеркнул Косачёв.

«Всё это даёт России юридическое основание рассматривать американцев, британцев и всех других иностранных лиц, участвующих в конфликте против российских военнослужащих, в качестве наёмников (преступников), применяя к ним положения статьи 359 Уголовного кодекса РФ», — резюмировал сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Уголовный кодекс предусматривает наказание для наемников за участие в вооруженном конфликте. Наемнику грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.