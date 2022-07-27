Уфа, , 09:05 — REGNUM Завод по производству трансформаторных подстанций намерены создать в башкирском городе Агидель. Об этом 27 июля заявил вице-премьер — министр экономического развития и инвестиционной политики региона Рустам Муратов на выездном заседании правительства Башкирии, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и инвестиционной политики региона.

Трансформаторная подстанция ru.torange.biz

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Чиновник сообщил, что в настоящее время в Агидели имеются 24 инвестиционные площадки, сейчас необходимо приложить усилия для заполнения их субъектами предпринимательства.

Отмечается, что до 2023 года в городе намерены реализовать два инвестиционных проектов на 91,2 млн рублей и создать 42 новых рабочих места.

«Это проектирование и изготовление оснастки и штампов предприятий машиностроительной и нефтегазовой отрасли и производство трансформаторных подстанций. Этого для города недостаточно», — приводит пресс-служба слова Муратова.

Сообщается, что для привлечения инвесторов администрации города было предложено создать агентство по территориальному развитию по аналогии с городом Кумертау.

Отмечается, что одним из перспективных направлений может стать создание в промышленной зоне города индустриального парка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в башкирском городе Агидель могут начать развивать водный туризм.

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