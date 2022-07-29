Рим, , 14:53 — REGNUM Публикация в газете La Repubblica о возможных контактах бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони с послом России в этой стране Сергеем Разовым, во время которых обсуждалась ситуация на Украине, является «воображаемой реконструкцией». Об этом 29 июля говорится в сообщении итальянской правоцентристской партии «Вперед, Италия», лидером которой является Берлускони, на её странице в одной из соцсетей.

Сильвио Берлускони European People's Party

«Мы с глубоким изумлением читаем в La Repubbliса воображаемую реконструкцию (событий) в часы, которые предшествовали падению правительства (итальянского премьер-министра Марио) Драги. Удивительно, что одна из крупнейших итальянских газет дает место умозаключениям, которые не только не обоснованы, но и прямо противоположны нашим убеждениям», — говорится в сообщении политической силы.

Также в нём указывается, что в случае, если Берлускони, являющийся лидером международного масштаба, хочет контактировать с лидерами зарубежных стран, он делает это на высшем уровне.

Кроме того, в итальянской партии отметили, что позиция политической силы по вопросу о конфликте на Украине в полной мере совпадает с мнением нынешнего итальянского правительства, Евросоюза и США, а также добавили, что хотят найти дипломатический способ урегулирования ситуации.

«Мы говорили и повторяли это на многих официальных мероприятиях, воплощали на практике в законодательных актах и резолюциях, принятых в парламенте. Возможно, было бы полезнее перечислить их, а не собирать неправильно истолкованные или даже сфабрикованные сплетни», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля стало известно, что в 2022 году Италия увеличит военные расходы до 18 млрд евро.