Бухарест, , 10:22 — REGNUM Средняя цена на нефть в Румынии к концу текущего года может превысить $100 за баррель. Об этом 28 июля со ссылкой на отчет крупнейшей энергетической компании страны OMV Petrom сообщает бухарестская информационная служба HotNews.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Как утверждают специалисты, соответствующее изменение затронет практически все сферы экономики Румынии. По предварительным данным, относительно высокая цена на указанные энергоносители связана с недостаточным выделением Бухарестом государственных средств на разработку новых нефтяных месторождений и увеличение нефтедобычи в целом.

Тем не менее, как отмечает цитируемый источник, спрос на нефтепродукты в розничной торговле ожидается относительно стабильным. На данный момент сырая нефть в Румынии реализуется по цене в $95 за баррель.

Напомним, ранее в правительстве Румынии сообщили о начале нового этапа развития добычи черного золота в стране.