Бухарест, 28 июля 2022, 10:22 — REGNUM Средняя цена на нефть в Румынии к концу текущего года может превысить $100 за баррель. Об этом 28 июля со ссылкой на отчет крупнейшей энергетической компании страны OMV Petrom сообщает бухарестская информационная служба HotNews.
Как утверждают специалисты, соответствующее изменение затронет практически все сферы экономики Румынии. По предварительным данным, относительно высокая цена на указанные энергоносители связана с недостаточным выделением Бухарестом государственных средств на разработку новых нефтяных месторождений и увеличение нефтедобычи в целом.
Тем не менее, как отмечает цитируемый источник, спрос на нефтепродукты в розничной торговле ожидается относительно стабильным. На данный момент сырая нефть в Румынии реализуется по цене в $95 за баррель.
Напомним, ранее в правительстве Румынии сообщили о начале нового этапа развития добычи черного золота в стране.