Лондон, , 11:36 — REGNUM Власти Украины требуют от России «хотя бы треть» зарубежного имущества Советского Союза, которое российская сторона получила потому, что взяла на себя долги СССР. Об этом 31 июля заявил украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко, его слова приводит издание «Лига. нет».

Вадим Пристайко Islam.in.ua

«Сейчас мы требуем от России: вы должны вернуть хотя бы треть того, что находится за границей. В частности, помещения, которые находятся в Британии и были незаконно, по нашему мнению, зарегистрированы на Российскую Федерацию», — сказал он.

В то же время, украинский посол признал, что Россия получила это имущество, взяв на себя долги Советского Союза и добавил, что Киев с этим согласился, однако не ратифицировал документы.

Отметим, в 1993 году Россия взяла на себя обязательства по погашению всех долгов СССР в обмен на передачу ей бывшими союзными республиками зарубежных советских активов. При этом в декабре 2021 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что российская сторона погасила все долги Советского Союза, однако Киев так и не выполнил своё обязательство по передаче Москве зарубежных активов.