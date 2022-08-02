Москва, , 10:14 — REGNUM Вступивший с 1 августа запрет на экспорт российского угля в Европу генеральный директор ПАО «Европейская Электротехника» Илья Каленков назвал «особенно нелогичным». В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он пояснил:

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

«Европа очень сильно зависит от России в плане энергоресурсов. И отказаться от российского угля все страны Европы одномоментно не смогут. Поэтому, скорее всего, с углем будет такая же ситуация, как и с газом. Страны ЕС заявят отказ от российских поставок, однако, по факту будут ввозить уголь через более сложные схемы.

Отказ от российского угля будет особенно нелогичен на фоне заявления многих стран об отмене ограничения на работу угольных станций. Об этом например, объявили Нидерланды. Еще раньше об этом сообщили власти Германии и Австрии.

Стоит отметить, что угольная энергетика одна их самых грязных, поскольку при сжигании угля образуется очень много золы. И ее утилизация требует много средств и технологий. Поэтому вполне логично, что и Европа, и Россия, собственно, на протяжении многих лет стремились отказаться от угля как энергетического топлива и перейти на более чистые виды. Поэтому возврат к угольной энергетике — безусловно, это шаг назад, причем шаг назад очень серьезный».

Как сообщало ИА REGNUM, полный запрет на поставки российского угля в Евросоюз в качестве одной из санкционных мер Запада против Москвы начал действовать накануне, 1 августа. Соответствующая мера вошла в пятый пакет санкций ЕС, который приняли еще в начале апреля 2022 года.

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