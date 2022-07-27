Москва, , 18:46 — REGNUM В случае отказа Китая закупать российскую нефть его место может занять Индия. Об этом 27 июля корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов, комментируя законопроект о санкциях в отношении Китая за приобретение нефти в России, который внес в американский Конгресс сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио.

Добыча нефти Пресс-служба правительства Республики Коми

«Индия может заменить китайский рынок. Традиционно отношения Индия и Китая сложные — это серьезные региональные соперники. Но если китайцы демонстративно поддержат сокращение, то наверняка в пику Китаю Индия может нарастить закупки российской нефти», — сказал Хестанов.

Однако в данном случае Индия также не является стопроцентным гарантом масштабных закупок российских энергоресурсов, поскольку на неё также могут надавить США, требуя не приобретать у официальной Москвы нефть.

Читайте ранее в этом сюжете: Хестанов: потолок цен на российскую нефть зависит от Китая