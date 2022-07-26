Вашингтон, , 23:37 — REGNUM Российское руководство будет вынуждать ЕС отменить санкции и перестать поддерживать Киев, а до тех пор держать европейцев на голодном пайке в смысле поставок газа, сообщает 26 июля Bloomberg.

Европа мерзнет Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Отмечается, что ЕС ожидают газовые поставки из России «по минимуму». Об этом агентство узнало из источников, близких к российскому руководству. В итоге страны ЕС ожидает дефицит энергоресурсов.

Также, по мнению авторов публикации, Москва не держится за доходы: она готова пренебречь десятками миллиардов долларов во имя достижения своих геополитических интересов.

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