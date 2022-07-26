Вашингтон, 26 июля 2022, 23:37 — REGNUM Российское руководство будет вынуждать ЕС отменить санкции и перестать поддерживать Киев, а до тех пор держать европейцев на голодном пайке в смысле поставок газа, сообщает 26 июля Bloomberg.
Отмечается, что ЕС ожидают газовые поставки из России «по минимуму». Об этом агентство узнало из источников, близких к российскому руководству. В итоге страны ЕС ожидает дефицит энергоресурсов.
Также, по мнению авторов публикации, Москва не держится за доходы: она готова пренебречь десятками миллиардов долларов во имя достижения своих геополитических интересов.
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