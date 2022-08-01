Вашингтон, , 09:19 — REGNUM От возможности введения ограничений на продажу нефти из России приняли решение воздержаться страны Запада из-за того, что в результате могут возрасти цены на топливо. Об этом 1 августа сообщает газета Financial Times.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что в Евросоюзе было отложено решение запретить РФ доступа к страховому рынку Lloyd’s of London, а также было дано разрешение не которые из международных перевозок.

Также уточняется, что Великобритания до сих пор не присоединилась к объявленному ЕС в июне 2022 года запрету на морское страхование судов, которые занимаются перевозкой нефти из РФ, и британские запреты относятся только к кораблям, перевозящим российские энергоресурсы в Соединенное Королевство.

Кроме того, добавляется, что введение полномасштабных ограничений на продажу нефти из России вызывает обеспокоенность у США, считающих, что это приведёт к резкому скачку нефтяных цен и к дефициту предложения на этом рынке.

«В конце июля Брюссель внес изменения в ограничения в отношении российских госкомпаний, выражая опасения по поводу глобальной энергетической безопасности», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что более чем на треть — почти на 35% — сократился объём ввозимого в Россию крепкого алкоголя.