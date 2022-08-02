Москва, , 15:56 — REGNUM Общая численность аудитории подконтрольных Западу русскоязычных телеграм-каналов превышает 4 млн пользователей. Об этом 2 августа сообщает телеграм-канал «Беспощадный пиарщик».

Схема пожконтрольных Западу телеграм-каналов в России телеграм-канал «Беспощадный пиарщик»

«В общей сложности, по нашим подсчётам, совокупная аудитория «вертолётных» (зарубежных пропагандистских — ред.) медиа превышает 4 млн пользователей. Все они объединены в так называемые «сетки», у каждой из которых есть курирующий представитель иностранной спецслужбы или его доверенное лицо», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что такие «сетки» объединены собственной тематикой, однако, когда необходимо запустить один и тот же пост для конкретной задачи, они становятся единым рупором, который транслирует определенную позицию без каких-либо отступлений.

«Так появляется множество одинаковых постов во всех «новых медиа», которые попали в этот материал, из-за которых часто возникает путаница — в какую именно сетку входит тот или иной телеграм-канал», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Соединённые Штаты используют стратегию «от сдерживания до уничтожения» в отношении России.