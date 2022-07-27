Уфа, , 08:50 — REGNUM Водный туризм могут начать развивать в башкирском городе Агидель. Об этом 27 июля сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров в своем телеграм-канале.

Теплоход markus53

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийские санкции: Запад наказал сам себя — трансляция»

Он напомнил, что ранее в этом городе планировали возводить атомную станцию, но в 90-х годах данный проект был отменен.

«Приехавшие трудиться оказались заложниками ситуации. Сегодня наблюдается отток населения, отсутствие работы и другие трудности», — сообщил чиновник.

Он отметил, что у Агидели имеется большой потенциал, при этом драйвером экономики города должен стать малый и средний бизнес.

«Мы решили изменить ситуацию в городе, начать работу с предпринимателями. Поручил увеличить поддержку местного бизнеса в 10 раз — до 17 млн рублей. Для привлечения крупных инвесторов проработаем варианты создания специального преференциального режима по аналогии с территориями опережающего развития и индустриальными парками», — заявил Назаров.

Он отметил, что в городе можно развивать водный туризм, поскольку здесь имеется выход в морские акватории через реки Каму и Белую.

«По каналу заходят теплоходы, для пассажиров организуются туры по Агидели, в Николо-Березовку и к нашим достопримечательностям. В этом году было 5 теплоходов — но мы можем больше. Создадим здесь туристско-рекреационный кластер», — сообщил премьер-министр региона, отметив, что для жителей и туристов планируется оборудовать пассажирский причал, а для бизнеса будет восстановлен грузовой речной порт «Агидель», который сможет принимать суда с водоизмещением до 10 тысяч тонн.

«Это важный стратегический объект. В современных геополитических условиях реанимация такого логистического проекта даст республике весомые экспортно-импортные преимущества», — пояснил Назаров.