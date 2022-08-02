2 августа 2022 | Время чтения 1 мин

В соцсетях поддержали слова сенатора Алексея Пушкова о парадоксальном поведении Венгрии, которая критикует диктат Евросоюза и присоединяется к антироссийским санкциям.

Светлана Шаповалова, , 10:40 — REGNUM Мнение сенатора Алексея Пушкова, пояснившего причину введения Венгрией антироссийских санкций, активно обсуждают в соцсетях. Редакция выбрала наиболее характерные комментарии в интернете.

Янош Янко. Лунная Венгрия. XIX

«Американцы умные, согнали всех в Евросоюз, а, как известно, стадом управлять проще», — иронизирует Виктор.

«Евросоюз существенно наращивает поставки оружия на Украину. А потом плачет о мире. Вот такая логика», — заметил Бенедикт Волошин.

«Орбану пока позволяют делать подобные заявления. Таков, знаете ли, сценарий», — предположила Татьяна Арутюнова.

«Это оправдания с целью дальнейшего получения газа. Без российского газа его Венгрия загнётся. Если бы это было не таки— он пел бы, как и другие западники. У них нет причин, нет оснований для нашей СВО. Они не считают за людей живущих в Донбассе. Никто ни в чем не разбирается. Не напрягает себя этим, им хорошо — и ладно. Особенно противно от стран Восточной Европы получать нож в спину. Но о чем говорить, если они запретили наши СМИ. То есть даже не хотят знать, ЧТО реально происходит. Все они, включая Орбана, — враги», — рассуждает Ольга.

«Евросоюз — тюрьма народов. Соболезную венграм», — заметил Эдуард.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Официальное интернет-представительство президента России

Напомним, 2 августа сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале обратил внимание на очередное заявление премьер-министра Виктора Орбана, сказавшего, что Венгрия не будет подчиняться Европейскому союзу, если требования Брюсселя не подходят Будапешту.

Парадокс того, что Будапешт при этом поддержал все санкции против России, сенатор объяснил тем, что «быть в Евросоюзе и быть свободным от Евросоюза все же нельзя».

Читайте также: Пушков объяснил, что вынудило Венгрию поддержать санкции против России