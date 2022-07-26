Барнаул, , 12:50 — REGNUM Индекс промпроизводства по итогам января — июня 2022 года в Алтайском крае составил 100,8%, сообщает 26 июля официальный сайт региона.

Алтайский край Алтайизбирком

В добыче полезных ископаемых показатель достиг 108,4%, в обрабатывающих производствах — 101%, в энергетике — 100,4%. Производство одежды выросло на 35,8%, бумаги и бумажных изделий - на 23,9%, электрического оборудования - на 17,6%. Производство транспортных средств и прицепов выросло почти на 11%, химических продуктов - почти на 6%.

Предприятия машиностроения отмечают высокий уровень загрузки производства и прогнозируют сохранение положительной динамики до конца 2022 года, отмечают в ведомстве.

Вместе с тем, наблюдается снижение объемов производства в некоторых отраслях промышленности. Производство резиновых и пластмассовых изделий составило 96,3%, что связано с низким курсом валют, повлиявшим на временный рост поставок на рынок продукции, аналогичной выпускаемой алтайскими предприятиями, из стран Азии.

Производство готовых металлических изделий составило 95,3%, что связано с нестабильностью цен на металл, характерной для всей страны. Производство текстильных изделий снизилось до 89,5%, это обусловлено особенностями работы в рамках долгосрочных государственных контрактов крупных предприятий легкой промышленности, таких как БМК «Меланжист Алтая» и обособленного подразделения «БТК групп» в Барнауле. Так, на предприятиях снижен выпуск тканей, но в то же время увеличен выпуск спецодежды, костюмов и комплектов из текстильных материалов.

Как сообщало ИА REGNUM, Новосибирская область занимает первое место по росту объёмов промышленного производства среди регионов Сибирского федерального округа: в 2021 году он составил 112% к уровню 2020 года.

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