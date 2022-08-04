Эр-Рияд, , 15:59 — REGNUM Объём нефтедобычи может быть увеличен ОАЭ и Саудовской Аравией, если на рынке наступит дефицит. Многое будет зависеть от цен на российскую нефть, сообщает 4 августа Reuters.

Нефть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным источников агентства, рассматривается сценарий сильного дефицита газа зимой в странах ЕС. Кроме того, не исключено, что будет установлен предел цен на российскую нефть.

В этом случае Саудовская Аравия и ОАЭ могут нарастить добычу. Сейчас эти страны и ещё некоторые члены ОПЕК ежедневно располагают до 2,7 млн баррелей свободных производственных мощностей.

Читайте ранее в этом сюжете: Администрация Байдена продолжит добиваться снижения цен на топливо