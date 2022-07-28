Липецк, , 15:10 — REGNUM Второй этап модернизации комбината «Лебедяньмолоко» начался в Липецкой области. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба Минсельхоза России.

Молочная продукция. Фрагмент советского плаката

Отмечается, что в результате переработка молока будет увеличена с 700 тон до 1 тыс. то ежесуточно.

Также указывается, что в данный момент предприятие расширит сотрудничество с хозяйствами, которые обеспечат его растущие потребности в сырье. При этом в первом полугодии 2022 года объем переработанного молока, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, вырос на 10%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новый автоматизированный животноводческий комплекс начал работать в Вологодской области.