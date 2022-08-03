Хельсинки, , 18:29 — REGNUM Средства навигации начала изымать финская таможня у приезжающих из России, передаёт 3 августа Yle.

Дрон

Таможенники Финляндии пояснили, что изъятию подлежать навигационные устройства, дроны и «прочие товары двойного назначения». Нововведение финны объясняют тем, что эти товары «могут способствовать укреплению российского промышленного и военного потенциала».

Это актуально сейчас, утверждают таможенники, когда действует усиленный контроль, который был введён в связи с отменой ограничений на въезд из России в Финляндию.

По данным финской таможни, меньше чем за неделю в конце июля было проверено две с половиной тысячи туристов из России. При этом у сотни из них таможня выявила «нарушения санкционного режима».

Напомним, на волне антироссийских санкций в Финляндию запретили ввоз предметов роскоши стоимостью которых более €300 из России.

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