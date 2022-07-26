Москва, , 13:46 — REGNUM В качестве ростков здравого смысла расценивают в Администрации президента России решение Еврокомиссии по транзиту товаров в Калининград. Об этом 26 июля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Скажем так, в ситуациях особого значения, таких как история с калининградским транзитом, все-таки какие-то ростки здравого смысла пробиваются через пелену вот этого эмоционального такого, бессознательного состояния», — сказал представитель Кремля, комментируя решение «Литовских железных дорог» о возобновлении транзита санкционных товаров из России в Калининградскую область.

При этом 18 июня Литва прекратила транзит в Калининград ряда попавших под антироссийские санкции ЕС товаров, а 22 июля, после появления разъяснений Еврокомиссии по этой ситуации, возобновила его.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что российская компания «Газпром» выступит с заявлением по ситуации с газопроводом «Северный поток».