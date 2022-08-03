Хельсинки, 3 августа 2022, 15:50 — REGNUM МИД Финляндии рекомендует магазинам проверять паспорт покупателя, отказывая таким образом гражданам России в продаже санкционных товаров. Об этом 3 августа сообщает финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
В министерстве отметили, что продавцу бывает трудно определить, отправляется ли товар в Россию или остается в Финляндии. В свою очередь ведомство рекомендуют проверять паспорт покупателя.
Как сообщало ИА REGNUM, магазинам Финляндии придется приостанавливать на несколько часов свою работу в зимнее время из-за дефицита электроэнергии.
Читайте также: Магазины Финляндии могут закрыться зимой из-за проблем с электричеством