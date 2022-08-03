Хельсинки, , 15:50 — REGNUM МИД Финляндии рекомендует магазинам проверять паспорт покупателя, отказывая таким образом гражданам России в продаже санкционных товаров. Об этом 3 августа сообщает финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

Продавцы в магазине Дарья Драй © ИА REGNUM

«Продажа подпадающих под санкции товаров запрещена, если товары предполагается использовать в России. Магазины должны отказать в продаже товара, если станет очевидно, что покупатель намерен везти подсанкционный товар в РФ», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что продавцу бывает трудно определить, отправляется ли товар в Россию или остается в Финляндии. В свою очередь ведомство рекомендуют проверять паспорт покупателя.

Как сообщало ИА REGNUM, магазинам Финляндии придется приостанавливать на несколько часов свою работу в зимнее время из-за дефицита электроэнергии.

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