Бухарест, , 18:51 — REGNUM Парламент Румынии одобрил законопроект, предусматривающий отсрочку выплат для граждан, взявшим кредиты в крупных финансовых учреждениях страны. Об этом 28 июля сообщает «Румынское телевидение».

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Согласно официальной информации, соответствующим должникам будут предоставлены «кредитные каникулы» на срок до девяти месяцев. Нововведение касается как частных, так и юридических лиц.

Как утверждают независимые эксперты, эта мера связана с «тяжелым финансовым положением большинства румын». Документ уже одобрен правительством Румынии.

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