Москва, , 16:52 — REGNUM Российский рынок сбыта энергоресурсов должен стать более ёмким. Об этом 26 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии по энергетике.

Михаил Мишустин Nalog.ru

«Ещё один сегмент для расширения внутреннего спроса — это газомоторное топливо. Его использование способно существенно сократить транспортные расходы компаний и наших граждан, ну а в городах — снизить уровень загрязнений», — заявил Мишустин.

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