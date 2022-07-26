Москва, 26 июля 2022, 16:52 — REGNUM Российский рынок сбыта энергоресурсов должен стать более ёмким. Об этом 26 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии по энергетике.
«Ещё один сегмент для расширения внутреннего спроса — это газомоторное топливо. Его использование способно существенно сократить транспортные расходы компаний и наших граждан, ну а в городах — снизить уровень загрязнений», — заявил Мишустин.
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