Москва, 29 июля 2022, 09:52 — REGNUM Власти Соединенных Штатов упорно отрицают рецессию в стране, в Белом доме решили отменить это слово, сообщила 29 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, ранее «американских политических эквилибристов выручали словечки, типа «спад», «замедление», но сейчас ситуация настолько катастрофическая, что были придуманы «путинский налог», «путинские цены» и т.д.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Министерства торговли США, ВВП страны во втором квартале 2022 года снизился на 0,9% в пересчете на год. Таким образом, экономика США снижается второй квартал подряд (в первом квартале было зафиксировано снижение на 1,6% в пересчете на год).
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