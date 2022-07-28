Уфа, , 12:43 — REGNUM Налог для некоторых IT-компаний, применяющих упрощенную систему налогообложения, снижен на период с 2022 по 2024 год в Башкирии. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Информационные технологии Иван Шилов, ИА REGNUM

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Сообщается, что соответствующий закон вступил в силу в республике.

«Для IT-компаний установлены пониженные ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения: в размере 1% с доходов либо 5% с прибыли вместо действовавших ранее ставок 6% и 15%, соответственно», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания Башкирии Константина Толкачева.

Отмечается, что уменьшение налоговой нагрузки в регионе создаст благоприятный режим для сферы информационных технологий и будет способствовать развитию этой сферы в республике.

«В сложившихся условиях без собственных IT-технологий нельзя всерьез говорить об импортозамещении, кибербезопасности и развитии наукоемких отраслей экономики. Для нас критически важно не только заместить программные продукты ушедших с российского рынка крупных IT-компаний, но и преодолеть отставание, обеспечить технологический суверенитет. Для этого необходима государственная поддержка IT-сектора. На федеральном уровне уже принят ряд решений. Мы со своей стороны также будем создавать для компаний, работающих в сфере информационных технологий, комфортные условия для ведения деятельности на территории республики», — заявил Толкачев.

Сообщается, что налоговую льготу предоставят субъектам малого и среднего предпринимательства, которые применяют упрощенную систему налогообложения и осуществляют разработку компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в этой области и другие сопутствующие услуги (ОКВЭД 62) и в области информационных технологий (ОКВЭД 63). Налоговая льгота будет предоставлена, если вышеназванные виды экономической деятельности являются основными и приносят компании не менее 70% всех доходов, а сама компания имеет госаккредитацию.