Кампала, , 14:30 — REGNUM Газопровод «Северный поток — 2» полностью готов к удовлетворению потребностей стран Европы в сфере энергетики, но он закрыт по политическим причинам, заявил 26 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе совместной с президентом Уганды пресс-конференции.

Сергей Лавров Пресс-служба МИД РФ

«Ну и, конечно, «Северный поток — 2», который полностью готов к тому, чтобы компенсировать нужное, чтобы удовлетворить нужное… в этом виде топлива, просто закрыт по политическим причинам», — заявил Лавров.

Несмотря на то, что все нормативно-правовые акты Евросоюза при строительстве газопровода были соблюдены, Еврокомиссия задним числом приняла директивы, которые тормозят завершение проекта, подчеркнул министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля немецкий вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек назвал «исключительно серьезной» ситуацию с энергоснабжением в Германии, сложившейся после сокращения поставок российского газа.

Читайте также: Вице-канцлер Германии предупредил о серьёзности ситуации с поставками газа