Вашингтон, , 13:46 — REGNUM Настоятельным призывам Конгресса США о признании России «государством — спонсором терроризма» сопротивляется американский государственный секретарь Энтони Блинкен. Об этом 30 июля сообщает газета New York Times.

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

«В течение нескольких недель на Блинкена оказывалось давление с тем, чтобы он официально объявил Россию «государством-спонсором терроризма»… Но несмотря на эмоциональную привлекательность (такого термина — ред.), Блинкен сопротивляется шагу, который может вынудить его ввести санкции против союзников США, ведущих бизнес с Россией», — говорится в публикации.

При этом указывается, что за принятие такой инициативы выступают единогласно американский Сенат, а также спикер американской палаты представителей Нэнси Пелоси.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля резолюцию с призывом к Госдепу США признать Россию страной — спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине приняла американская палата представителей (Сенат — верхняя палата парламента страны).