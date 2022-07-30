Вашингтон, 30 июля 2022, 13:46 — REGNUM Настоятельным призывам Конгресса США о признании России «государством — спонсором терроризма» сопротивляется американский государственный секретарь Энтони Блинкен. Об этом 30 июля сообщает газета New York Times.
«В течение нескольких недель на Блинкена оказывалось давление с тем, чтобы он официально объявил Россию «государством-спонсором терроризма»… Но несмотря на эмоциональную привлекательность (такого термина — ред.), Блинкен сопротивляется шагу, который может вынудить его ввести санкции против союзников США, ведущих бизнес с Россией», — говорится в публикации.
При этом указывается, что за принятие такой инициативы выступают единогласно американский Сенат, а также спикер американской палаты представителей Нэнси Пелоси.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля резолюцию с призывом к Госдепу США признать Россию страной — спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине приняла американская палата представителей (Сенат — верхняя палата парламента страны).