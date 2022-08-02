Москва, , 11:45 — REGNUM В условиях антироссийских санкций российское правительство реагирует на запросы предпринимательства, участвующего в реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В соответствии с постановлением, подписанным 28 июля 2022 года премьер-министром Михаилом Мишустиным, российским экспортерам упростили порядок получения господдержки на транспортировку промышленной продукции на внешние рынки.

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Решение позволит увеличить объемы несырьевого экспорта.

«Наращивание несырьевого экспорта — важнейшая задача, поставленная президентом. Российская экономика по-прежнему открыта для всех стран, которые хотят развивать партнерские отношения. В условиях санкционных ограничений российские производители сталкиваются с дополнительными издержками и проблемами. Чтобы поддержать такие компании, правительство упрощает действующий порядок компенсации до 80% затрат на транспортировку их продукции и более чем в два раза увеличивает максимальный размер выплаты, с 11 до 25% от стоимости экспортируемых промышленных товаров. На эти цели в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» предусмотрено почти 8 млрд руб.», — отметил премьер-министр.

Министерству промышленности и торговли и Российскому экспортному центру поручено как можно быстрее организовать работу по новым правилам, которые будут действовать в 2022 и 2023 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, выйти на международные рынки отечественным производителям, в том числе и небольшим, становится проще благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», а также — совершенствованию законодательства, а также консультационной и маркетинговой поддержке со стороны государства.