Москва, , 14:24 — REGNUM Решение о прекращении выдачи шенгенских виз гражданам России станет еще одним ударом европейских властей по собственному бизнесу, считает заведующий кафедрой туризма Московского государственного университета спорта и туризма, кандидат социологических наук Алексей Коршунов. Об этом он сегодня, 26 июля заявил ИА REGNUM.

Адыгея Марина Захарова © ИА REGNUM

«Индустрия туризма и гостеприимства стран Европы и так сильно пострадала от пандемии ковида, по моему мнению, намного сильнее, чем наша туристская отрасль. В условиях осложнения логистики путешествия в Европу и так стали недешевым удовольствием, доступным только нашим обеспеченным соотечественникам. Это премиальные туристы с высоким средним чеком, те, за кого всегда борется турбизнес. В таких условиях прекращение выдачи шенгенских виз, образно выражаясь, ещё один выстрел в свою ногу или в собственные легкие со стороны наших европейских партнеров», — отметил эксперт.

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По его словам, ограничение свободы передвижения всегда неприятно, удивительно, что «железный занавес» опускает именно Запад, больше всего ратующий за права и свободы человека.

С другой стороны, он обратил внимание, что туризм в страны Азии и Африки не менее интересен и притягателен, чем в Европу, просто пока не так раскручен.

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«И, наконец, самое главное. Сегодня наша туристская отрасль в состоянии предложить хорошие продукты, приемлемые в соотношении «цена-качество» на территории нашей страны. Мой экспертный совет и гражданская позиция — в столь непростое время проводить свой отпуск на Родине. Это и комфортно, и безопасно, и полезно для нашей экономики. У нас есть возможность, никуда не выезжая за пределы страны, шикарно отдохнуть. Любителям Европы, культурного и пляжного отдыха, я горячо рекомендую путешествие в Калининградскую область. Регулярные авиарейсы с невысокими ценами на авиабилеты, отели и гостевые дома на любой вкус и кошелек, шикарные пляжи, обилие достопримечательностей, масса интересных мероприятий — это все сделает ваш отдых незабываемым», — добавил Коршунов.

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