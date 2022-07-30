Вашингтон, , 00:56 — REGNUM Международное рейтинговое агентство S& P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте с уровня «CCC+» до «CC». Об этом сообщается на сайте организации.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Прогноз по рейтингу — «негативный».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с уровня «CCC» до «C».

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