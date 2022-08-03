София, , 14:51 — REGNUM В Болгарии в крупных городах и их окрестностях резко выросла цена на отопительную древесину. Об этом 3 августа сообщает БНР.

Дрова Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По некоторым данным, в ряде болгарских регионов стоимость одного кубометра дров составляет уже 170 левов ($89).

При этом, по словам экспертов, к началу ноября текущего года указанная цена может вырасти в полтора раза.

В настоящее время сотни жилищно-коммунальных структур по всей Болгарии отказываются от предоставления бытовым потребителям услуг централизованного отопления.