27 июля 2022 | Время чтения 1 мин

На случай если Германия столкнётся с нехваткой бумажной продукции, включая туалетную бумагу и упаковку для лекарств, из-за дефицита газа, в соцсетях уже готовы рекомендации.

Светлана Шаповалова, , 13:56 — REGNUM Известие о том, что Германия рискует остаться без туалетной бумаги из-за нехватки газа, спровоцировало волну ироничных комментариев в социальных сетях. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Антисанитария Цитата из м/ф «Федорино горе». реж Червинская Наталья. 1974. СССР

«Скоро появятся рекомендации врачей, что не вытирать попу — это даже полезно», — смеётся Виктор.

«Будут ходить не мытые, замерзшие и с грязной ж…» — соглашается Борис Пименов.

«Пусть осваивают банановые листья», — предлагает Александр Яковлев.

«Ах, ах — хотели Россию в 19 век отправить, а сами в средневековье погружаются», — замечает Наталья.

«Станут популярны шопинги-туры за туалеткой в Калининградскую область», — предположила Олеся.

«Скоро новые рекомендации будут — ходить в туалет не чаще двух раз в неделю. И кричать после этого: «получай, подлый Путин», — развивает тему Михаил Власов.

«В туалет ходить реже надо, в идеале, в день помывки», — соглашается Ирина.

Аристарх Лентулов. Ванна. 1930-е

«Немытые, вонючие, так теперь ещё и невытертые будут», — констатирует Ольга Королевская.

«Длинная одежда будет в моде», — поддерживает Роман Ремкылин.

«Так они жили в средневековье, не мылись и не вытирались, это возвращение к истокам, история повторяется», — напоминает Иванов.

«Газеты пусть нарезают и вытирают. Всё равно в их газетах ничего путного не напишут», — предлагает Лилия.

«Надоело прикладываться над недальновидностью гейропы. Просто скажу: дешёвые энергоносители закончились», — считает Дмитрий Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что дефицит топлива повлияет на всю бумажную промышленность, которая зависит от российского газа, в том числе туалетную бумагу, известила газета Die Zeit со ссылкой на председателя правления Ассоциации производителей бумаги Баварии Юргена Шаллера.

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