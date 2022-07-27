Новосибирск, , 06:54 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал своё попадание в санкционный список Великобритании. Он заявил, что это никак не повлияет на его работу.

Андрей Травников Анна Алябьева © ИА REGNUM

«Узнал о своём включении в очередной «санкционный список». Могу заверить всех жителей региона, что это никак не повлияет на исполнение мной обязанностей губернатора Новосибирской области», — написал он в своём телеграм-канале.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Великобритания расширила санкционный список в отношении России. Санкции введены против ряда глав российских регионов.

Читайте ранее в этом сюжете: Британия ввела санкции против ряда глав регионов России