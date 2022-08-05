Москва, , 13:33 — REGNUM Посла Болгарии в Москве Атанаса Крыстина пригласили в МИД России для объявления персонами нон грата 14 сотрудников дипмиссии. Об этом говорится на сайте российского дипломатического ведомства.

МИД России Дарья Антонова © ИА REGNUM

В тексте говорится, что 5 августа чрезвычайный и полномочный посол Болгарии в РФ Атанас Крыстин приглашён в МИД. Там ему вручили ноту министерства об объявлении персонами нон грата и неприемлемыми 14 сотрудников дипломатического представительства и консульских учреждений.

Уточняется, что данная мера стала ответом на объявление 70 сотрудников российской дипмиссии в Болгарии персонами нон грата.