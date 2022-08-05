Лондон, , 13:54 — REGNUM Великобританию ожидает тяжёлая зима, заявила глава МИД страны Великобритании Лиз Трасс в эфире телеканала Sky News.

Лиз Трасс Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я знаю, что зима будет тяжёлой», — сказала Трасс.

По её словам, для выхода из энергетического кризиса Лондону нужно использовать ресурсов из Северного моря, а также пользоваться атомной энергетикой и применять возобновляемые источники.

Также Трасс предложила продвигать добычу газа методом фрекинга.

Глава МИД Британии Лиз Трасс является одним из двух кандидатов на пост премьера страны.