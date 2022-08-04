Москва, 4 августа 2022, 11:59 — REGNUM Россия адаптировалась к потокам лжи и фальшивых вбросов со стороны западных стран, заявил 4 августа зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев добавил, что за полетом спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в мире следило рекордное количество людей, хотя она далеко не самый популярный политик.
Он также подчеркнул, что в современном мире в ходе информационной войны можно нанести не менее серьезные разрушения, чем обычным оружием.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков назвал визит американской делегации на Тайвань провокацией со стороны США. Он отметил, что подобные шаги лишь усилили напряженность в регионе.
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