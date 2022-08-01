Москва, , 12:42 — REGNUM Взаимные претензии Газпрома и Siemens по «Северному потоку» должны завершиться каким-то конструктивные решением — но здесь мало что может сделать российская сторона. Об этом 1 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Есть поломки, которые требуют срочного ремонта. И есть определённые искусственные сложности, которые были привнесены теми самыми так называемыми санкциями, ограничениями», — заявил Песков.

«Эту ситуацию надо расшивать, и здесь мало что может сделать российская сторона», — подчеркнул он.

Напомним, что в конце июля 2022 года «Газпром» обвинил Siemens в отказе ремонтировать двигатели для «Северного потока»: в частности, на компрессорной станции «Портовая» осталась только одна рабочая турбина, из-за чего прокачка газа была снижена.