Ставрополь, 26 июля 2022, 15:57 — REGNUM Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров попал в санкционные списки, введенные правительством Великобритании. Ему, как и ещё 41 российскому чиновнику, в том числе главам регионов РФ, министру юстиции РФ Константину Чуйченко и его заместителю Олегу Свириденко, председателю правительства ДНР Виталию Хоценко и первому вице-премьеру ЛНР Владиславу Кузнецову запрещен въезд в Великобританию, а активы чиновников подлежат заморозке.
По этому поводу губернатор Ставропольского края не стал унывать. Он назвал сегодняшний день прекрасным и поблагодарил за санкции.
Напомним, в санкционный список правительства Великобритании вошли также губернатор Московской области Андрей Воробьев, а также его коллеги — губернаторы Курской области Роман Старовойт, Нижегородской области Глеб Никитин, Самарской области Дмитрий Азаров, Ленинградской области Александр Дрозденко, Брянской области Александр Богомаз.
Читайте ранее в этом сюжете: Британия ввела санкции против ряда глав регионов России