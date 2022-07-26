Энтеббе, Уганда, , 14:26 — REGNUM Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассчитывает на то, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сможет выполнить свои обязательства по снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции из России и содействию Москвы вывозу украинского зерна, которая ранее была заключена в Стамбуле. Он заявил об этом 26 июля в ходе совместной с президентом Уганды Йовери Мусевени пресс-конференции в Энтеббе.

Антониу Гутерреш UN Photo/Mark Garten

Как напомнил глава МИД РФ, ранее в Стамбуле между Россией и ООН был подписан меморандум, в котором Гутерреш обязался добиться отмены ограничений на экспорт российских продовольствия и удобрений.

«Это обязательство зафиксировано на бумаге. Надеюсь, что у генерального секретаря получится выполнить то, под чем он подписался», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны до настоящего времени не могут пояснить России статус турбины для газопровода «Северный поток», которая прошла ремонт в Канаде, и других турбин.