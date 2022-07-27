Париж, , 10:42 — REGNUM Стратегические хранилища газа Франции будут полностью заполнены к началу ноября. О таких планах Парижа 27 июля в эфире телеканала TF1 заявила министр энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше.

Газохранилище Alenka989

«Наша цель — заполнить стратегические газохранилища на 100% к 1 ноября. Мы поставили себе эту более амбициозную цель», — подчеркнула она.

По её словам, которые приводит РИА Новости, власти страны убеждены в необходимости «принять все меры, чтобы защитить французских граждан и подготовиться к зиме».

Как сообщало ИА REGNUM, новый регламент Евросоюза по хранению газа предусматривает, что большинство стран ЕС обязаны заполнить хранилища газа до 80% к ноябрю 2022 года. Исключение сделано для Латвии, которая является одной из немногих стран ЕС, где хранилище превышает национальное потребление.

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. Добавим, что, по данным еврокомиссара по энергетике Кадри Симсона, на сегодня газовые хранилища в Евросоюзе заполнены на 66%.

26 июля страны Евросоюза достигли политического соглашения о добровольном снижении спроса на природный газ на 15% этой зимой. Также были согласованы возможности некоторых исключений из механизма обязательного снижения спроса на газ, предложенного Еврокомиссией.

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