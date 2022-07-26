Лондон, , 14:31 — REGNUM Известие о расширении санкционного списка Великобритании, куда впервые попали более 20 российских губернаторов, в том числе, глава Алтайского края Виктор Томенко, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал руководитель фракции «Справедливая Россия — за Правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов:

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Действительно, санкционный Молох требует все новых и новых жертв и логику его понять все сложнее. По-видимому введение санкций против губернатора связано с тем, что вверенный Томенко регион взял шефство над Славяносербским регионом ЛНР.

В любом случае, расстраиваться Виктору Петровичу (Томенко — прим. ИА REGNUM) я бы не советовал, ведь по нынешним временам введение против тебя западных санкций — это почти как орден и охранная грамота одновременно».

Как сообщало ИА REGNUM, в расширенном санкционном списке Великобритании из 42 пунктов 26 июля оказались несколько десятков российских губернаторов, в том числе и глава Алтайского края Виктор Томенко.

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Соглашение о сотрудничестве администрация Славяносербского района ЛНР и правительство Алтайского края подписали 22 июня. Тогда Виктор Томенко отметил, что власти региона помогут сделать условия жизни на Славяносербщине комфортнее.

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