Кишинёв, , 15:25 — REGNUM В августе закупочные цены на газ для Молдавии увеличатся до $1458 за тысячу кубометров. Об этом 1 августа написал глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан в своём телеграм-канале.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В августе закупочная стоимость природного газа, поставляемого в Республику Молдова согласно условий контракта с ПАО «Газпром», составит для АО «Молдовагаз» 1458,5 доллара США за тысячу кубометров», — сообщил он.

При этом в июле Молдавия покупала российский природный газ у компании «Газпром» по цене $980 за тысячу кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сооснователь партии «Платформа Достоинство и правда» (ПДП) Александр Слусарь заявил, что кишинёвский комбинат строительных материалов (MACON), который является крупнейшим в Молдавии производителем в данной сфере, может прекратить работу уже на текущей неделе.