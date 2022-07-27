Берлин, , 15:26 — REGNUM Поездка в Москву экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера является его личным делом, и она не обсуждалась с нынешним правительством ФРГ. Об этом 27 июля заявила на брифинге представитель немецкого кабинета министров Кристиане Хоффман.

Герхард Шрёдер Olaf Kosinsky

«Поездка не согласовывалась. Это личное дело господина Шрёдера», — сказала она в ответ на вопрос о том, была ли согласована поездка экс-канцлера ФРГ с ведомством нынешнего федерального канцлера и самим Олафом Шольцем.

При этом представитель правительства Германии нес тала давать оценку такой поездке Шрёдера в Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне супруга экс-канцлера ФРГ Со Ен Ким-Шрёдер рассказала, что Герхард Шрёдер приехал в Москву, где ведёт переговоры по энергетической политике в Москве.