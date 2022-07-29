Вашингтон, , 13:39 — REGNUM Финансовые ведомства и организации Грузии исполняют западные санкции, введенные против России. Об этом говорится в отчёте, обнародованном Госдепом США.

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«Национальный банк Грузии и грузинская финансовая институция действуют полностью в соответствии с финансовыми санкциями, введёнными США и другими странами в отношении РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что международные структуры систематически подвергают проверкам грузинские финансовые организации, чтобы удостовериться в отсутствии нарушений санкций. Кроме того, Международный валютный фонд положительно оценивает действия Нацбанка Грузии в рамках снижения темпов инфляции.

Стоит отметить, что оппозиционные лидеры в Грузии регулярно обвиняют правительство страны в содействии российской стороне в обходе санкций. Кроме того, с подобными обвинениями выступают представители киевского режима. В грузинском правительстве данные заявления опровергают и указывают, что они бездоказательны.

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