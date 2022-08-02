Анкоридж, США, , 16:03 — REGNUM На протяжении десятилетий Аляска была единственным поставщиком сжиженного природного газа в Японию. Экспорт прекратился, когда конкуренция со стороны других производителей вытеснила Аляску из общей картины. Об этом сообщает американское информационное агентство Alaska Public Media.

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Менеджер проекта Alaska LNG, Alaska Gasline Development Corporation Брэд Честейн заявил, что Япония снова заинтересована в импорте природного газа с Аляски.

Честейн управляет проектом сжиженного природного газа на Аляске стоимостью 39 миллиардов долларов, в рамках которого будет построен 800-мильный трубопровод для доставки природного газа в Никиски.

Вопрос о строительстве обсуждался с тех пор, как Аляска стала энергетическим штатом. Но высокие затраты на строительство трубопровода долгое время были слишком высокими, чтобы его реализовать.

«Сегодня зарубежные покупатели отчаянно нуждаются в газе, поскольку они стремятся избавиться от российской зависимости. Москва поставляла европейским странам до половины объема СПГ. В ответ на позицию Запада она перекрывает поставки природного газа в Европу», — заявил Чейстен.

Старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Бен Кэхилл отметил, что цены на природный газ в Европе выросли прошлым летом, еще до начала специальной военной операции на Украине. Но после февраля 2022 года кризис только усугубился. В свою очередь Alaska LNG пытается довести свои проекты до конца, пока время подходящее.

«Для финансирования проектов производители сначала должны убедить покупателей, что американские проекты СПГ имеют долгосрочный характер и что их проект превосходит другие. Высокая стоимость проекта в прошлом ставила в тупик план Аляски», — добавил Кэхилл.

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