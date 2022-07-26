Таллин, , 13:40 — REGNUM

Удобрение Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Сельскохозяйственно-торговая палата Эстонии предложила правительству национализировать застрявшие в местных портах из-за антироссийских санкций минеральные удобрения. Об этом говорится в письме, которое организация направила в министерство экономики и коммуникаций и министерство по делам сельской жизни.

Предлагается после национализации перепродать их представителям сельского хозяйства Эстонии. По данным организации, аммиачная селитра общим объемом около 69 000 тонн хранится не только в порту Мууга, но и в Силламяэ.

«Это покрывает практически всю годовую потребность в аммиачной селитре в сельском хозяйстве Эстонии. Эстонские фермеры заинтересованы в рациональном использовании санкционированных удобрений», — подчеркивается в обращении.

В палате не скрывают, что рассчитывают на выгодные цены при покупке такой партии: цена на находящиеся в свободном доступе минудобрения сейчас почти в два раза выше, чем на аммиачную селитру из зоны санкций: «Поэтому сейчас самое время направить удобрения, которые простаивают в портах, фермерам».

Если два года назад аммиачная селитра стоила около 230 евро за тонну, то в июне этого года она продавалась уже по цене от 700 до 825 евро за 500 кг, отмечают авторы обращения.

По оценке организации, решение об освобождении аммиачной селитры от санкций или о национализации удобрения следует принять как можно быстрее. В таком случае удобрение можно будет использовать уже нынешней осенью в посевной период перед озимыми, который начинается в августе и длится до октября.

В ситуации, когда аммиачная селитра доставляется в Эстонию по очень высоким ценам, неразумно объявлять удобрение опасными отходами и нести расходы, связанные с его утилизацией, считают в палате.