Стамбул, Турция, , 11:45 — REGNUM Грузию нужно использовать для доставки грузов в Евросоюз в обход территории России, оказавшейся под санкциями. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили в Стамбуле.

Грузия, Абхазия и Южная Осетия Максим Цуканов, ИА REGNUM

«Фактически невозможно перевозить грузы через Россию в направлении Европы. Мы хотим сделать этот процесс максимально полезным, максимально простым и активно вовлекать в этот процесс Грузию», — сказал Чавушоглу.

Он добавил, что на следующей неделе представители Турции, Азербайджана и Казахстана обсудят способы транспортировки грузов между Европой и странами Туркестана. В том числе они рассмотрят роль Грузии в этом вопросе.

Напомним, после того, как торговые потоки были перенаправлены из-за антироссийских санкций, на пропускном пункте «Верхний Ларс» на грузино-российской границе резко выросло количество грузовиков, идущих из Турции и черноморских портов. Это привело к длительному простаиванию машин в очереди.

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