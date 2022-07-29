Вашингтон, , 18:29 — REGNUM Признание России «спонсором терроризма» может затруднить поддержку проамериканских сил в самой России. Об этом заявил 29 июля ИА REGNUM выразил научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин.

Заседание сената США

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«Американцы не смогут оказывать на нас давление и поддерживать своим сторонников из числа наших либералов», — заявил эксперт.

Напомним, что ранее американскими сенаторами была поддержана резолюция, объявляющая Россию страной «спонсором терроризма».