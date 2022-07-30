История вопроса

Природный газ залегает в земле на глубине от тысячи метров до нескольких километров. Для добычи доступен газ, залегающий на глубинах до 6000 метров. Основным способом добычи газа является бурение скважин.

В недрах газ находится в мелких порах, соединённых трещинами, и устремляется в пробуренную скважину под давлением которое там в несколько раз превышает атмосферное. В тех случаях, когда газ содержится в герметичных порах горной породы, применяется метод гидроразрыва пласта. При этом чтобы разрушить перегородки между порами в скважину закачивают воду или воздух под большим давлением.

Добытый газ с помощью специального оборудования очищают от песка, воды и прочих нежелательных примесей, после чего в него добавляют этил меркаптан, который обладает характерным запахом, позволяющим обнаруживать утечку газа.

Основным способом транспортировки газа являются магистральные трубопроводы. Газопроводы могут быть наземными, подземными и подводными. Через некоторые промежутки на газопроводах строятся компрессорные станции для поддержания в газопроводе давления не менее 75 атмосфер.

Также газ может транспортироваться в сжиженном виде. Для этого его охлаждают ниже 20 градусов и/или сжимают до давления выше 100 килопаскалей. После этого газ можно перевозить на специальных танкерах-газовозах. Небольшие партии сжиженного природного газа (СПГ) иногда перевозят в специальных цистернах автомобильным или железнодорожным транспортом. Для использования СПГ необходимо регазифицировать – обратить в газообразное состояние.

